عاصفة ترابية تضرب الأنبار وتتجه نحو محافظات عراقية

شفق نيوز– الأنبار

دخلت عاصفة ترابية كثيفة، اليوم السبت، أجواء قضاء راوة غرب محافظة الأنبار، ومن المتوقع أن تتجه نحو محافظات عراقية خلال الساعات المقبلة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة أدت إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، ما يزيد من صعوبة الحركة على الطرق.

ودعت الجهات الصحية المواطنين، خصوصًا المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وكبار السن، إلى أخذ الحيطة والحذر وتقليل التنقل قدر الإمكان لحين تحسن الأحوال الجوية.