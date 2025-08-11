عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وأمطار في الديوانية

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك/ الديوانية

قالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الاثنين، إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تشكّل موجة غبار في جنوب محافظة نينوى بعد ظهر اليوم، وهي تندفع باتجاه كركوك وأربيل ومحافظات عدة، فيما شهدت محافظة الديوانية زخات مطر في أحد الأقضية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى اندفاع موجة الغبار باتجاه محافظات كركوك وأربيل وأجزاء من مدن وسط البلاد، خصوصاً صلاح الدين وشمال بغداد، وربما تمتد إلى بابل وكربلاء، مع انخفاض نسبي في مدى الرؤية الأفقية، وتفاوت في شدة العاصفة بحسب المسار وكثافة الغبار.

وفي السياق، قال مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة قد تؤثر بشكل أكبر على المناطق المكشوفة، وقد تتسبب في شبه انعدام للرؤية في بعض الطرق الخارجية"، لافتاً إلى أن "ذروة تأثيرها ستكون مع ساعات المساء، قبل أن تبدأ بالانحسار تدريجياً فجر الغد".

وأكدت الهيئة أنها تواصل متابعة حركة العاصفة عبر صور الأقمار الاصطناعية، وستصدر تحديثات دورية حول مسارها وشدتها، داعية المواطنين والسائقين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً في المناطق المفتوحة والطرق الخارجية.

إلى ذلك أفاد شهود عيان في محافظة الديوانية، بهطول أمطار في إحدى قرى قضاء الحمزة الشرقي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "زخات من المطر قضاء الحمزة الشرقي في قرية العبطانية (آل أبو مرجان) في محافظة الديوانية".

وحصلت شفق نيوز على مقطع فيديو يبين هطول الأمطار في قرية العبطانية.