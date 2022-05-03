عاصفة ترابية تضرب الأنبار وتتجه نحو بغداد

شفق نيوز/ ضربت عاصمة ترابية، مساء اليوم الثلاثاء، محافظة الانبار غربي العراق.

واتجهت العاصفة نحو العاصمة بغداد ومن المرجح ان تجتاحها خلال الساعات المقبلة.

وهذه العاصفة الثانية التي تضرب الأنبار خلال اليومين الماضيين، حيث غطى التراب الشديد سماء العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية اول امس الاحد، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.

وحولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.