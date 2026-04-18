عاصفة ترابية تضرب الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

ضربت عاصفة ترابية، يوم السبت، مناطق في محافظة الأنبار قادمة من جهة الحدود العراقية في القائم، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع كثافة الغبار، خاصة في المناطق الحدودية والمناطق القريبة منها.

وتسببت العاصفة بظروف جوية صعبة، وسط تحذيرات من تأثيراتها على حركة السير والصحة العامة.

وتشير التوقعات الجوية إلى احتمال امتداد تأثير العاصفة إلى مدن أخرى في غرب البلاد خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات للسائقين ومرضى الجهاز التنفسي من التعرض المباشر للأتربة.

ويسجل العراق سنويا مئات العواصف الترابية، مما يضع البلاد أمام تحديات بيئية واقتصادية، وسط تحذيرات محلية ودولية من تفاقم الأوضاع في ظل استمرار آثار التغير المناخي، حيث يتكبد العراق خسائر تقدر بنحو مليون دولار يوميا نتيجة العواصف الترابية، بحسب "مرصد العراق الأخضر".