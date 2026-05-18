"عاصفة ترابية" تضرب الرطبة تتجه نحو مركز الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

شهد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، يوم الاثنين، دخول عاصفة ترابية كثيفة أدت إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للسكان وسائقي المركبات بضرورة توخي الحذر وتجنب السفر خلال فترة تأثير العاصفة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن العاصفة تتجه تدريجياً نحو مركز المحافظة، ما قد يؤدي إلى تدهور إضافي في مدى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يرفع من مخاطر الحوادث المرورية، خصوصاً على الطرق الخارجية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين، إلى "الالتزام بالإرشادات الوقائية، والبقاء في المنازل قدر الإمكان لحين تحسن الظروف الجوية وعودة الاستقرار تدريجياً".