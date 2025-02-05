عاصفة ترابية تصل كركوك.. وهيئة الأنواء تحذر من السفر براً

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلازالي في كركوك، يوم الأربعاء، أن العاصفة الترابية وصلت إلى المحافظة قادمة من العاصمة بغداد وديالى، فيما بينت الهيئة تفاصيل الطقس للساعات المقبلة، وسط تحذيرها من السفر براً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة الترابية التي وصلت إلى كركوك مساء اليوم، هي ضمن نشاط للغبار المتصاعد القادم من وسط وجنوب البلاد".

وأضاف أن "الغبار المتصاعد أثر بشكل كبير على مستوى الرؤية في الطرقات الخارجية"، مشدداً على "ضرورة الحذر لأصحاب المركبات".

وتابع أن "مستوى الرؤية سوف يتحسن بعد الساعة التاسعة ليلاً، حيث ينخفض مستوى هبوب الغبار"، مبيناً أن "الغبار سوف يتصاعد يوم غد، وينصح عدم السفر براً".

وفي السياق، أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، أن الغبار تم رصده من قبل الأقمار الاصطناعية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نشاط عال للرياح السطحية في مدن وسط وجنوب البلاد وشرقها، سببت موجات الغبار، خصوصاً شرقي البلاد، حيث بلغت سرعة الرياح في ديالى وواسط نحو 75كم بالساعة، وفي البصرة وميسان بلغت 70كم بالساعة، وكانت أقل نشاطاً في شمال وغرب البلاد".

وتابعت أن "الرياح تهدأ خلال ساعات المساء والليل وتتحسن الرؤية الافقية قليلاً، مع استمرار بعض الغبار العالق في الأجواء، وخلال هذه الليلة تندفع كتلة هوائية باردة مع رياح غربية نشطة نحو مناطق غرب البلاد يصاحبها موجة غبار تسبب تردي الرؤية الأفقية وانخفاض درجات الحرارة".

وأكدت أن "موجة الغبار تندفع صباح ونهار الخميس نحو مدن وسط البلاد والجنوب الغربي، وبعض مدن الشمال والجنوب، وستكون الأجواء غير مستقرة، وينصح بعدم السفر براً".