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عاصفة ترابية تدخل كربلاء في "حالة إنذار"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T21:22:14+0000
عاصفة ترابية تدخل كربلاء في "حالة إنذار"

شفق نيوز/ اجتاحت عاصفة ترابية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء محافظة كربلاء جنوبي العراق وسط إعلان حالة الإنذار من قبل السلطات المحلية.

وقال مسؤول إعلام صحة كربلاء، عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وجهت كوادرها الطبية بإعلان حالة الانذار تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة بسبب اقتراب عاصفة ترابية من المحافظة.

من جانبهم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة وصلت إلى حدود محافظة النجف من جهة الصحراء، وباتت الرؤية هناك شبه معدومة.

وأشار الشهود إلى أن العاصفة الترابية تتجه الى مركز المحافظة.

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