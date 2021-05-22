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عاصفة ترابية تترك البصرة وذي قار في ظلام

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-22T20:31:37+0000
عاصفة ترابية تترك البصرة وذي قار في ظلام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظتي ذي قار والبصرة جراء عاصفة ترابية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "منظومة الطاقة الكهربائية تعرضت الى انفصال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بعد اجتياح عاصفة ترابية المحافظات الجنوبية في ذي قار و البصرة مما اثر سلباً على تجهيزها بالطاقة في معظم احيائها".

وأضافت، أن "الخطوط المنفصلة شملت ( خط ناصرية حرارية - شمال الناصرية )و ( خط ناصرية/ حرارية صناعية رقم ٢ )، كما ادت العاصفة الى انفصال خطي ( الرميلة الجديدة - سوق الشيوخ ) والتي تغذي محطتي الأرطاوي النفطية و CS2 لكبس الغاز جراء سقوط ثلاثة ابراج". 

وأشارت الوزارة إلى "المباشرة فوراً من قبل ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب بعزل الابراج المتضررة و تغذية المحطات النفطية من محطتي الرميلة وسوق الشيوخ، كما تم اعادة المحولة الذاتية في محطة جنوب الناصرية الى العمل والتي تغذي محطة سوق الشيوخ بعد زوال العاصفة".

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