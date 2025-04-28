عاصر ملوك ورؤساء العراق.. وفاة أكبر معمر و"نسّاب" في صلاح الدين

شفق نيوز/ توفي، مساء اليوم الاثنين، في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، الملا جاسم الدليمي، أحد أبرز نسابي العراق وأكبر معمري المحافظة، عن عمر يناهز 104 سنوات.

وقال محمود العكيل، ابن عم الفقيد وأحد سكان منطقة بيشكان، لوكالة شفق نيوز، إن "الملا جاسم الدليمي ولد عام 1920، وقد وافته المنية مساء اليوم في مسقط رأسه ببيشكان، وتم تشييعه ودفنه في مقبرة المنطقة".

وأضاف العكيل أن "الراحل يعد من أبرز خبراء الأنساب في محافظة صلاح الدين والعراق عموماً، إذ كان يتمتع بذاكرة حادة مكنته رغم فقدانه البصر من معرفة أنساب الأفراد بدقة مذهلة؛ فبمجرد سماعه لاسم الشخص الثلاثي واسم والدته، كان يستطيع تحديد نسبه بالكامل وتسلسل أجداده".

وأشار العكيل إلى أن "الملا جاسم عاصر الاحتلالين العثماني والبريطاني للعراق، وجميع مراحل الحكم الملكي والجمهوري، بالإضافة إلى الاحتلال الأمريكي، وكان شاهدًا على تحولات العراق السياسية والاجتماعية عبر قرن من الزمن".

وبين العكيل، أن "الراحل كان يُعد بمثابة مرجع في علم الأنساب بين العشائر العربية، ويمتاز بذكاء نادر ومعرفة واسعة لا مثيل لها في المنطقة".