عاشوراء.. العراق يستنفر وكربلاء تكتظ بالزائرين (صور)

شفق نيوز- كربلاء

تحولت الساحات الممتدة بين الحرمين في مدينة كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، إلى لوحة مهيبة بعد توافد عشرات المواكب الحسينية من مختلف المحافظات، وسط أصوات الطبول (الدمّام) واللطميات التي تجسد واقعة الطف.

وفي ظل الاستنفار لإحياء يوم عاشوراء غداً الخميس، تضافرت الجهود الخدمية والصحية بما يتناسب مع حجم الجموع المليونية، فيما واكبت عدسة وكالة شفق نيوز هذه الاستعدادات والشعائر المقامة الليلة عبر مجموعة صور تنشرها أدناه.

كما حصلت الوكالة على أرقام وإحصائيات تظهر حالة الاستنفار في قطاعات الصحة والخدمات والبلدية والمجاري والنفط وغيرها.

ففي القطاع النفطي، أمنت مديرية المشتقات النفطية احتياجات المدينة والمواكب من الوقود، عبر تجهيز 209,077 لتر من زيت الغاز (الكاز)، و104,691 لتر من النفط الأبيض، و120,25 أسطوانة من الغاز السائل.

أما مديرية المجاري، فقد تواصلت جهودها على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وصيانة البنى التحتية، فيما باشر أكثر من 1,000 منتسب (من مهندسين، وفنيين، وتشغيليين، وسائقين، وحرفيين، وإداريين) المهام الميدانية.

وشملت الجهود أيضاً أكثر من 300 آلية تخصصية جابت الشوارع، و57 محطة رفع لمياه الأمطار والمياه الثقيلة تم تشغيلها وإدخالها الخدمة، و9 مشاريع لوحدات معالجة مياه الصرف الصحي عملت بكامل طاقتها، وأكثر من 3,500 طن من الترسبات تم رفعها وتنظيفها من شبكات المجاري في مركز المدينة ومحيطها.

بالإضافة إلى 2,358,197 متر مكعب هي كمية مياه المجاري التي تم تصريفها بنجاح خلال 7 أيام فقط (من الأول وحتى السابع من محرم).

وفي القطاع البلدي، عملت كوادر البلدية على 3 وجبات يومية، وتوزعت جغرافياً على 10 قطاعات شملت المدينة وأطرافها، مدعومة بجهود 3,274 فرداً من الجهد البشري المشارك، و419 آلية بلدية تخصصية، وتجهيز القطاعات البلدية الثمانية بالاحتياجات اللازمة كافة لإنجاح مهامها، وتخصيص ثلاث ساحات مؤقتة لتجميع النفايات قبل نقلها إلى الطمر الصحي.

أما القطاع الصحي، فقد استنفرت دائرة صحة كربلاء مؤسساتها وفرقها بإشراك 100 عجلة إسعاف فُتِّحت لها مسارات الحركة السريعة، و8 مستشفيات حكومية استقبلت الحالات الطبية على مدار الساعة، و5 مستشفيات أهلية ساندت الخطة الصحية الرسمية.

بالإضافة إلى 5 مراكز طوارئ وطب الحشود تم افتتاحها في قلب مركز المدينة، و55 فرقة رقابية صحية جابت الأسواق والمواكب لمتابعة سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة.

وضمن الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة العاشر من محرم، وصل مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم الزاملي، إلى مدينة كربلاء، معلناً رفد دفاع مدني المحافظة بآليات تخصصية ودراجات نارية حديثة إنتاج 2026 لأول مرة، لتعزيز سرعة الاستجابة والمناورة وسط الحشود المليونية.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء.