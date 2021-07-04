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عارض فني يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مدينة خانقين

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T04:51:14+0000
عارض فني يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مدينة خانقين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالى يوم الأحد عن حدوث عارض فني في محطة للكهرباء تسبب بانقطاع التيار عن مناطق في قضاء خانقين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم حدوث عارض فني على خط محطة جوامير 33 KV الخارج من محطة خانقين 132 KV والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من مدينة خانقين التي يتم تغذيتها من محطة جوامير 33/11KV ".

وأضاف البيان أنه تبين سبب العارض عطب رأس القابلو المغذي للمحطة ، منوها إلى أنه ستتم إعادة التيار الكهربائي للعمل بعد إكمال الملاكات الهندسية والفنية من أعمال الصيانة التي طرأت على المغذي.

وتابع البيان أن الملاكات بدأت بإستنفار جهودها كافة لصيانة العارض الفني بهدف إعادة الخط بأقرب وقت ممكن .

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