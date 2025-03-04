عارضات الأزياء تحت مجهر الداخلية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باطلاق حملة أمنية لمكافحة المحتوى الهابط الخاص بأصحاب محال الملابس وعارضات الأزياء في العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية باشرت باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من محال بيع الملابس وعارضات الأزياء بسبب نشر محتوى غير لائق.

وأوضح المصدر، أن الفرق الأمنية المتخصصة تواصل عمليات الرصد والمتابعة اليومية، حيث يتم إرسال فرق ميدانية للاطلاع على الأنشطة المتعلقة بالمجال، بالإضافة إلى متابعة محتوى عارضات الأزياء واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.