عاد للحياة ثم مات.. صعقة كهربائية تقتل شاباً عراقياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بمصرع شاب بصعقة كهربائية أثناء غسيله لسيارة غربي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابا بعمر 20 عاماً تعرض ليلة أمس إلى صعقة كهربائية بمضخة ماء منزلية (فارة) أثناء غسيله لسيارة داخل منزله في أطراف قضاء الخالص"، مبينا أن "الشاب نقل للمستشفى وعاد للحياة بعد اتخاذ إجراءات طبية وإنعاش قلبه بجهاز الصعقات".

وأضاف أن "الشاب فارق الحياة صباح اليوم، متأثراً بصعقته الكهربائية ولم تنجح محاولات إسعافه من جديد داخل المستشفى".