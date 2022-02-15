عادت إلى سنجار.. تحرير فتاة ايزيدية من قبضة داعش في سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاة ايزيدية من قبضة تنظيم داعش في مدينة دير الزور السورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الفتاة الايزدية هي من اهالي مجمع حردان في شمال جبل سنجار"، مؤكداً أن "الفتاة التقت بذويها اليوم في سنجار بعد ان وصلت عبر ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى".

يشار الى أن مسلحي تنظيم داعش اختطفوا آلاف النساء والأطفال إبان اجتياحهم لقضاء سنجار في نينوى عام 2014، وتم تحرير نحو نصفهم ولا يزال مصير البقية مجهولا رغم إلحاق الهزيمة بداعش في آخر معاقله ببلدة الباغوز في دير الزور في آذار/مارس عام 2019.