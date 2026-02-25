إعادة فتح مدرج مطار بغداد الدولي بعد إصلاح الأعطال

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الأربعاء، بإعادة فتح مدرج مطار بغداد الدولي، بعد إغلاقه منذ ليلة أمس الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "بعد إصلاح الأعطال التي حدثت ليلة أمس في مطار بغداد الدولي، تم اليوم إعادة فتح مدرج المطار واستئناف الرحلات المغادرة والقادمة".

وكان مصدر أمني، قد أفاد فجر اليوم الأربعاء، بأن خللاً في إنارة مدرج مطار بغداد الدولي أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من إسطنبول على العودة إلى وجهتها بعد تعذر هبوطها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة بقيت تحلّق في الأجواء إثر انطفاء الإنارة على المدرج، ما حال دون إتمام عملية الهبوط وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف، أن تأخر المعالجة دفع الطائرة إلى العودة مجدداً إلى إسطنبول، مشيراً إلى أنه تم تبليغ الرحلات القادمة بإلغاء الهبوط والإقلاع من دون إغلاق المطار أو الأجواء.