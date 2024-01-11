إعادة فتح طريق جنوبي العراق أغلقه متظاهرون احتجاجاً على قرارات السوداني

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية بقضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار، يوم الخميس، إعادة فتح طريق بغداد - الفجر، بعدما أغلقه خريجون غاضبون من قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة.

وقال قائممقام القضاء، مهدي شناوة، لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات الخريجين من أبناء القضاء أقدموا على قطع طريق (الفجر - بغداد) احتجاجاً على قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأخيرة أثناء زيارته للمحافظة، بعد استثنائه أكثر من 4 آلاف خريج من أبناء مركز المحافظة، لغرض التعيين ضمن تعيينات الـ9 آلاف درجة".

وأضاف شناوة، أن "الخريجين المحتجين طالبوا إما بالاستثناء أسوة بأقرانهم الخريجين من أبناء مركز المحافظة، أو تحقيق العدالة في توزيع درجات الاستثناء بين جميع أبناء ذي قار".

وتابع قائممقام الفجر، بالقول إن "إدارته توصلت لاتفاق مع الخريجين يتضمن إعادة افتتاح الطريق، على أن يتم تنظيم لقاء بين مجموعة منهم وحكومة المحافظة المحلية الأسبوع المقبل".