إعادة فتح طريق بغداد - كركوك بعد انغلاقه بسبب السيول (صور)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين بغداد وكركوك، وتحديداً جسر داقوق عند مفرق "حفتخار" بعد ساعات من انغلاقه نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار في محافظة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الدفاع المدني في محافظة كركوك نجح في إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين بغداد وكركوك، وبالتحديد جسر داقوق عند مفرق حفتخار".

وأوضحت أن "ذلك جاء بعد استخدام المعدات الثقيلة، حيث كان الطريق مغلقاً لعدة ساعات نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار في محافظة السليمانية".

وكان مدير ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، محمد الموسوي قال مساء الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ سبع عائلات بعد أن حاصرتها السيول التي اجتاحت عدداً من المناطق جنوب شرقي محافظة كركوك، نتيجة موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح الموسوي أن "السيول اجتاحت مساحات واسعة من ناحية ليلان، لاسيما في منطقتي يارومجه وزندانة، ما أدى إلى محاصرة عدد من المنازل واحتجاز ساكنيها داخل كتل مائية كبيرة".

وأشار إلى أن مياه السيول "ارتفعت فوق ثمانية جسور فرعية داخل الناحية، نتيجة تدفق سيول قادمة من أطراف المحافظة عبر مجاري المياه، مما تسبب بتعطل حركة بعض الطرق مؤقتاً".

وتسببت السيول الناتجة بفعل مياه الأمطار، اليوم الثلاثاء، بقطع عدد من الطرق الخارجية الرابط بين المحافظات العراقية لا سيما في شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن السيول قطعت طريق بغداد - كركوك قرب منطقة طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

كما أفادت المصادر ذاتها بأن السيول قطعت طريق كركوك - السليمانية في منطقة چمچمال بإقليم كوردستان.

وبينت أن "مقطع الطريق عند جسر داقوق قرب مفرق الافتخار تعرض لتجمعات كبيرة لمياه السيول، ما أدى إلى انقطاعه بشكل تام أمام حركة المركبات"، لافتة إلى أن "ارتفاع المياه والانجرافات الجانبية أعاق مرور السيارات بشكل كامل".

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية.