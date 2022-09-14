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إعادة فتح طرق رئيسية في بغداد بعد أيام على إغلاقها

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-14T19:45:59+0000
إعادة فتح طرق رئيسية في بغداد بعد أيام على إغلاقها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإعادة فتح طرق رئيسية في العاصمة العراقية بغداد بعد أيام على إغلاقها بسبب الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب، وطريق القناة وصولا الى جسر ساحة مظفر".

واكد المصدر أنه "سيتم فتح جميع الطرق التي أغلقت خلال الساعات القليلة القادمة".

وبدأت القوات الامنية، منذ أول أمس الإثنين، قطع طرق مهمة وسط العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر، وفق الإحصاءات الرسمية.

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