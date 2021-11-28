إعادة فتح شارع محاذٍ لـ"رئة العراق" الاقتصادية في بغداد (صور)

شفق نيوز / أعلنت أمانة بغداد، يوم الأحد، إعادة فتح شارع سوق الصدرية – نهضة، بإشراف من قبل قيادة العمليات، لتقليل الزخم المروري في المناطق المجاورة لسوق العراق الاقتصادي (الشورجة) حصراً، وتقليل الزخم المروري في بغداد بصورة عامة.

وقال مدير عام بلدية الرصافة أمانة بغداد، رئيس مهندسين أقدم أحمد خوام، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية إعادة فتح الشارع، تمت بإشراف قائد عمليات بغداد، وبالتعاون مع امانة بغداد".

وأوضح خوام، أن "الشارع الذي أعيد فتحه، يمر من جسر الأحرار وبساحة الوثبة شارع الصدرية، وصولاً إلى ساحة النهضة، حيث قامت أمانة بغداد بإكساء الشارع وحث أصحاب البنايات والمحلات والأسواق بترتيب بنايتهم بالصورة الحضارية".

وأضاف أن "افتتاح هذا الشارع قلل الزخم المروري باعتباره يربط الكرخ بالرصافة"، مبيناً أن "أمانة بغداد تواصل إزالة التجاوزات في هذا الشارع".

وتابع: "قريبا يتم افتتاح شارع آخر، من ساحة زبيدة باتجاه الشرطة العامة ساحة الرصافي، ويكون شارع الصدرية سيكون دخول وساحة زبيدة خروج، وسيتم أيضا فتح شوارع في باب المعظم، وقرب جسر الصرافية، لتقليل الزخم المروري في بغداد بشكل أكبر".