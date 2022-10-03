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إعادة فتح جسر السنك ببغداد أمام حركة السير 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T04:30:53+0000
إعادة فتح جسر السنك ببغداد أمام حركة السير 

شفق نيوز/ أعادت سلطات الأمن، اليوم الاثنين، افتتاح جسر السنك وسط بغداد أمام حركة السير بعد نحو خمسة ايام على اغلاقه. 

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن الاجهزة الامنية رفعت الكتل الكونكريتية وأعادت حركة السير في الجسر الموازي لجسر الجمهورية وسط بغداد، مشيرا الى ان الاخير مازال مغلقاً.

وأغلقت السلطات الأمنية، في 27 أيلول الماضي، جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد وذلك قبل ساعات على استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.

وأنزلت السلطات كتلاً كونكريتية عند الجسر فضلاً عن بوابة حديدية ضخمة، أزالها المتظاهرون فيما بعد عند بدء احتجاجات ذكرى تشرين السبت الماضي.     

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