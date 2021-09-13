إعادة فتح النوادي والقاعات الترفيهية في العراق بشروط

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الاثنين، عودة "النوادي والقاعات الترفيهية" بالاتفاق مع وزارة الداخلية والأمن السياحي وفق عدة شروط.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي بمكتبه الرسمي مع ممثلي وزارة الداخلية لحسم ملف القاعات والنوادي الترفيهية، والذي حضره اللواء سعد معن مدير عام دائرة العلاقات والإعلام والعميد مدير الأمن السياحي في وزارة الداخلية.

وتم وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الاتفاق على تحديد الضوابط والشروط اللازمة لاستحصال الموافقة على عودة النوادي والقاعات للعمل وهي، تحديد موعد الأول من شهر تشرين الأول كمهلة نهائية لتجديد إجازات العمل وممارسة المهنة للقاعات والنوادي".

ومن ضمن الشروط أيضاً، "استحصال اجازة ممارسة المهنة للأفراد العاملين في المهن الفنية، وإعتماد هوية نقابة الفنانين العراقيين وبطاقة ممارسة المهنة من قبل الأمن السياحي".

وتابع البيان ، أنه "يجب إنجاز قاعدة البيانات للقاعات والنوادي واعتمادهما من قبل النقابة والأمن السياحي، والتأكيد على مظهر الفنانين والفنانات العاملين في القاعات والنوادي بما يتناسب مع نبل وسمو الرسالة الفنية وتوجهات النقابة في الارتقاء والحفاظ على سمعة الفن والفنان العراقي".

ووفقا للشروط، "يلتزم أصحاب القاعات والنوادي بعدم إدخال الأشخاص غير الملتزمين بالزي الرسمي ومنعهم من الدخول".

وأعلن نقيب الفنانين العراقيين عن موعد إجتماع موسع سيعقد في مقر النقابة مع أصحاب القاعات والنوادي والعاملين فيها للتأكيد على التزامهم التام بهذه النقاط لضمان عدم تكرار حالات الاغلاق مما يتسبب بتوقف شريحة فنية مهمة تعمل في هذا القطاع.