إعادة فتح اقدم أسواق بعقوبة بعد إغلاقه لأكثر من 17 عاماً

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T15:36:37+0000

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الاثنين، الشروع بخطة لإعادة فتح أقدم سوق في بعقوبة بعد 17 عاماً على اغلاقه بسبب المفخخات والهجمات الإرهابية. وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان "دوائر البلدية والجهات المعنية بدأت بحملة رفع الحواجز الكونكريتية من شوارع سوق بعقوبة وتنظيفه وتأهيله لمرور عجلات المواطنين وتسهيل تنقل وتبضع المواطن من السوق بعد زوال المخاطر والتهديدات الإرهابية". وبين أن "السوق أغلق عام 2004 بسبب السيارات المفخخة والهجمات الإرهابية التي خلفت آنذاك مئات الضحايا والمصابين"، مشيرا إلى أن "السوق سيخضع لمراقبة امنية مكثفة ونصب دوريات ونقاط تفتيش لمنع أي تهديدات إرهابية وطمأنة المواطن وانهاء معاناة امتدت لأكثر من 17 عاماً". وبسبب الهجمات بالمفخخات والعبوات الناسفة أغلقت ديالى غالبية شوارع مدينة بعقوبة والشوارع المهمة في الاقضية والنواحي بحواجز كونكريتية حولت المدن الى شبه سجون وبلدات عسكرية.

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