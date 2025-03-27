إعادة إعمار منارة جامع الأغوات التاريخي في الموصل بتمويل من "محسنين"

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار وتراث نينوى، الخميس، عن إنجاز مشروع إعادة إعمار منارة جامع الاغوات الأثري في مدينة الموصل، ضمن خطة وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وبإشراف مباشر من المفتشية وبتمويل من المتبرعين.

وقال مدير المفتشية، رويد الليلة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال إعادة إعمار منارة جامع الأغوات تمت وفق المواصفات العالمية، وبإشراف كوادر متخصصة من مفتشية آثار وتراث نينوى"، مشيرًا إلى أن "العمل تم بجهود مشتركة وبدعم من المحسنين دون أي تمويل حكومي مباشر".

وأضاف أن "إعادة الإعمار تمت على مرحلتين، الأولى شملت ترميم الجامع (بيت الصلاة) بالكامل، والثانية تضمنت ترميم وإعادة بناء المنارة التاريخية التي تضررت بشكل كبير خلال العمليات العسكرية لتحرير الموصل".

وبيّن الليلة أن "جامع الأغوات يُعد من الجوامع الموصلية القديمة، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1702م (1114 هـ)، ويحمل قيمة دينية وتاريخية ومعمارية مميزة في قلب المدينة القديمة".