إعادة طفل حديث الولادة لوالديه بعد سرقته جنوبي العراق

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت شرطة الديوانية، يوم الخميس، عن إعادة طفل حديث الولادة لوالديه بعد سرقته بخمس ساعات من أحد مستشفيات محافظة النجف ومحاولة تسجيله المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إخبارا وصل يفيد بأن امرأة تصطحب طفل لغرض تسجيله على أنها ولدت خارج المستشفى، وتم تبليغ قوة حماية المستشفى الذين تحفظوا على جميع المتهمين".

وأضافت "باشر مركز شرطة الشامية بالتحقيق تحت إشراف القضاء وبعد كشف تفاصيل الجريمة، تم تشكيل فريق عمل وقاموا بالتحفظ على احدى العاملات في تلك المستشفى التي قامت بسرقة الطفل وعمره 18 ساعة فقط، وبيعه مقابل مبلغ مالي قدره 3.5 ملايين دينار".

وتابعت "باشرت قوة من مركز الشامية بتنفيذ أمر القبض بحق العاملة ليكتمل القبض على كل من تورط بهذه الجريمة، وتم إحالتهم جميعا للقضاء العادل".