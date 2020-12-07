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إعادة إصلاح طريق استراتيجي بين محافظتين عراقيتين دمرته السيول الايرانية

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-07T16:12:20+0000
إعادة إصلاح طريق استراتيجي بين محافظتين عراقيتين دمرته السيول الايرانية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، عن إعادة اصلاح ومعالجة طريق ديالى - واسط شرقي المحافظة والذي تضرر واغلق جراء السيول الايرانية المتدفقة.

وقال مدير ناحية قزانية 112 كم شرق بعقوبة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر مختصة تواصل عمليات اصلاح ومعالجة طريق قزانية- واسط الذي تضرر جراء تدفق السيول من الحدود الايرانية"، مبينا ان "عمليات الاصلاح تضمنت قناطر وجسور وبرك مائية".

وأوضح أن "الطريق يمتد لمسافة 53 كم وصولا لحدود واسط  وبعمق 40 كم داخل حدود محافظة ديالى"، مجددا دعواته لإطلاق حملات وخطط فاعلة لإعادة تأهيل الطريق وتحصينه من موجات السيول المتدفقة سنويا باعتباره ممر استراتيجي وتجاري بين ديالى وواسط".

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى  مع ايران  وخاصة ناحية قزانية، (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من ايران.

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