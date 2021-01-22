إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء القائم في محافظة الانبار، احمد الدليمي، يوم الجمعة، عن اعادة تأهيل 15 برجاً من أبراج الطاقة الكهربائية التي تعرضت لأعمال تخريبية.

وقال الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن الكوادر الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تمكنت من تأهيل 15 برجا كهربائيا متضررا جراء عمليات تخريبية أدت إلى انقطاع شبه تام للطاقة الكهربائية في عدد من المناطق الغربية في الانبار.

وبين أن الابراج تعرضت لعمليات تخريبية وليست إرهابية، وأدت هذه العمليات إلى سقوط 19 برجا في المناطق الواقعة ما بين قضاء القائم وقضاء عنه غربي المحافظة.

وأوضح الدليمي، أن الكوادر التابعة لوزارة الكهرباء تعمل على إعادة تأهيل كافة الأبراج الكهربائية المدمرة، والعمل جار لتأهيل ما تبقى منها، ومن المؤمل انجازها في الأيام القليلة القادمة.

واكد في الوقت نفسه أن اهالي القائم ما زالوا يعانون من انقطاع تام للتيار الكهربائي الوطني منذ أكثر من شهر، مما تسبب برفع أسعار اجور المولدات الأهلية، الأمر الذي اثقل كاهل المواطن في تلك المناطق.

وأعلنت وزارة الكهرباء يوم الثلاثاء الماضي، عن خروج اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات توزيع الطاقة عن الخدمة جراء سلسلة استهدافات طالت ابراجاً وخطوط نقل ومحطات في اربع محافظات، مشيرة إلى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي.

وقالت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "استهدافات كبيرة وممنهجة طالت ابراجاً وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية في ديالى وكركوك وجرف الصخر والقائم"، مبينة أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تبذل فيه كوادر الوزارة ومنتسبيها جهوداً كبيرة لتوفير افضل الخدمات من الطاقة الكهربائية الى المواطنين".

وأوضحت أن "الإرهاب يعاود من جديد لينشر التخريب عبر استهدافه لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، والمحطات المتنقلة ١٣٢/٣٣ في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار".

وأضافت الوزارة أنها "تود أن تعلم المواطنين بحدوث استهداف ارهابي واعمال تخريبية للخطوط الناقلة في مساء يوم الاثنين (١٨ كانون الثاني ٢٠٢١ )"، مشيرة إلى أن "استهداف الخطوط ادى الى انفصال خط كركوك - منصورية الغازية ٤٠٠ ك. ف من الجهتين بعد سقوط البرج رقم ١٣١، وانفصال خط ديالى - كركوك ٤٠٠ ك. ف بعد سقوط البرج رقم (٢٣٥- ٢٣٧)، وحرق ثلاث متنقلات في ديالى من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد الاشتباك مع قوة من الشرطة وتهديد العاملين فيها واعتقالهم والافراج عنهم فيما بعد اي بعد ساعات".

كما أدى ذلك ايضاً، بحسب بيان الوزارة إلى "انفصال خط شرق كربلاء - مسيب الحرارية وسقوط ابراج في منطقة جرف الصخر/هور حسين".

وتابعت أنه "بناء على هذا التخريب خرجت اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن اجزاء اكبر في محافظتي ديالى وصلاح الدين وحدوث إطفاء تام لاقضية قرة تبه وجلولاء".

وأشارت إلى أن "هذه الاعمال مجتمعة من حرق للمتنقلات وإسقاط للابراج أدى الى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي".