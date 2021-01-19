إعادة الكهرباء لجلولاء مع استمرار أعمال الصيانة

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي يوم الثلاثاء، إعادة خط الطاقة الى ناحية جلولاء مع استمرار أعمال الصيانة لإعادة الكهرباء الى ناحية قرة تبة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية الى محطة الكهرباء التي تعرضت لعمل تخريبي من قبل تنظيم داعش في جلولاء، وفق بيان صدر عن المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأجرى التميمي، وفق البيان، اتصالا هاتفيا مع وزير الكهرباء لاطلاعه على تفاصيل اعمال الصيانة، مؤكدا ان العمل مستمر لصيانة المحطات التي تعرضت للتخريب وايجاد الحلول المناسبة وتوفير الحماية للابراج وعدم السماح باي تهاون امني.

وبين التميمي بانه تم اعادة الطاقة الكهربائية الى ناحية جلولاء وخلال الساعات القادمة سيتم اعادة الكهرباء الى ناحية قره تبه.

وقدم التميمي "شكره الى كوادر الصيانة وصيانة الشبكات لجهودهم الكبيرة في صيانة الشبكات بعد ان تعرضت ثلاث محولات متنقلة للحرق مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن ناحيتي جلولاء وقرة تبة".