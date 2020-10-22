سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-22T18:24:00+0000
إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

شفق نيوز/ أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الخميس، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

وقالت بلسم السامر، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إنه "تمت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية)".

وأوضحت أن "هذه الشركة ستقوم اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل بإطلاق اربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن".

وأضاف أن "التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة الى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي".

وحظرت أوروبا، الناقل الوطني العراقي من التحليق في سماء أوروبا في عام 2015، بسبب عدم تلبيتها لمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

وتجري وكالة سلامة الطيران الأوروبية والمعروفة اختصار باسم اياسا  "EASA" مراجعة دورية كل 6 أشهر للشركات المحظورة، لتقرر رفع أو إبقاء الحظر بعد ورود طلب منها للقيام بتدقيق حالتها، حيث أعلنت في 18 حزيران/ يونيو 2018، استمرار حظر الخطوط الجوية العراقية من الطيران فوق الأجواء الأوربية وفق آخر قائمة أصدرتها.

related

الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات القادمة من إيران

Date: 2020-02-25 14:44:06
الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات القادمة من إيران

توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"

Date: 2020-07-30 16:39:24
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"

تغييرات جديدة تطال إدارة الخطوط الجوية العراقية

Date: 2020-08-17 05:58:17
تغييرات جديدة تطال إدارة الخطوط الجوية العراقية

فضيحة من العيار الثقيل لطائرة عراقية بتونس وحل الخلاف بـ3 الاف دولار

Date: 2019-07-28 16:00:23
فضيحة من العيار الثقيل لطائرة عراقية بتونس وحل الخلاف بـ3 الاف دولار

العراق يعلق الرحلات من والى الصين الى اشعار اخر

Date: 2020-02-04 10:29:23
العراق يعلق الرحلات من والى الصين الى اشعار اخر