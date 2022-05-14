إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني للسلف.. موظفون يطالبون والرافدين يتعهد

شفق نيوز / طالب عدد كبير من موظفي الوزارات والمتقاعدين العراقيين، يوم السبت، مصرف "الرافدين" الحكومي إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني على السلف، فيما تعهد المصرف تفعيله قريباً.

وقال عدد من موظفي الوزارات، التقتهم وكالة شفق نيوز، إن "ما يجري حالياً من الحصول على السلف والقروض من مصرف الرافدين عبر فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات عملية معقدة ومرهقة للموظف، ويصيبها التأخير كثيراً، إضافة إلى الفساد الذي يحدث عبر اعطاء الرشاوى للبعض لتمشية المعاملة بدون عراقيل".

واضافوا أن "إعادة العمل بمنح السلف إلكترونياً من شأنه القضاء على الفساد والروتين الإداري والحصول على السلفة من دون تأخير".

من جانبه، أكد مصرف الرافدين، عزمه إعادة العمل بالنظام الإلكتروني قريباً بعد جملة مطالبات شعبية.

ولفت المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تخفيض نسبة الفوائد على السلف الجديدة، استجابة لطلبات المواطنين والإجراءات ميسرة للغاية والتقديم سيكون مبسطاً وعبر عنوان (نافذة إلكترونية) سيعلن عنها في وقت لاحق وتتيح التقديم لجميع المشمولين".

وتعهد المصرف، بـ"تبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولاً إلى استفادة الجميع من خدماته التي يطرحها وخاصة بعد زيادة مبالغ الائتمان لضمان شمول أوسع شريحة ممكنة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات".

يذكر أن مصرف الرافدين ألغى منح السلف والقروض عن طريق النظام الإلكتروني قبل عامين دون معرفة الأسباب، ويتم حالياً التقديم مباشرة عبر مراجعة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.