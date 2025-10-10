إعادة افتتاح "أم الكنائس السريانية في العراق" بعد تأهيلها من الدمار الذي خلّفه داعش

شفق نيوز - نينوى

افتتح رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الجمعة، كنيسة "مار توما" للسريان الارثوذكس بعد إعادة إعمارها من جديد جراء ما لحقها من دمار تسبب به تنظيم داعش عند اجتياحه مدينة الموصل في أواسط العام 2014.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو اضافة الى رجال دين وجمع غفير من المسيحيين في المحافظة، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية قد أعلنت في الخامس من شهر تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، إكمال أعمال ترميم كنيسة مار توما للسريان الأرثوذكس في مدينة الموصل بالتنسيق مع مفتشية أثار نينوى وبدعم من المنظمات الدولية المانحة وفي مقدمتها منظمة (إليف).

وتعد كنيسة "مار توما" من أقدم وأبرز الكنائس في الموصل وتعرف بـ"أم الكنائس السريانية" في العراق.

وتشير الروايات الدينية إلى أن القديس مار توما الرسول مر بمدينة الموصل أثناء رحلته إلى الهند حيث أقام في موضعها الحالي فأمن الناس بالمسيحية وشيدت الكنيسة وسميت على اسمه. أما أقدم ذكر تاريخي موثق لها فيعود إلى القرن الثامن الميلادي خلال عهد الخليفة المهدي العباسي.

وتضم الكنيسة نقوشا وكتابات فنية نادرة تعود إلى العصر الأتابكي وقد تعرضت لأضرار جسيمة جراء اعتداءات تنظيم داعش في العام 2014 إضافة إلى مشكلات إنشائية ناجمة عن تقادم البناء، وفقا لوزارة الثقافة.