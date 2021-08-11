شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء كميت بمحافظة ميسان، جاسم محمد، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح طريق (ميسان - بغداد) بعد إغلاقه من قبل متظاهرين غاضبين على تردي خدمة الكهرباء.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي منذ عدة أيام في غالبية مناطقه بسبب احتراق المحطة القديمة فيه، نتيجة عطب داخل المحطة ذاتها بسبب قدمها".

وبين، أن "هذا الأمر دفع عددا من المواطنين اليوم إلى إغلاق الطريق الدولي الرابط بين ميسان وبغداد، لكنه تم إعادة افتتاحه لاحقا بعد انتهاء التظاهرة".

وتابع، أن "المحافظة زودت إدارة قضاء كميت بمحطة متنقلة لغرض إعادة استقرار التيار الكهربائي الذي تم فقدانه نتيجة احتراق المحطة القديمة، لكن هذا الأمر يستغرق قرابة 3 ايام لإعادة استقرار التيار الكهربائي، وعودة ساعات التجهيز إلى طبيعتها".