إعادة افتتاح جامع الرابعية في نينوى والمحافظ: خطوة مهمة

شفق نيوز- نينوى

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، افتتاح جامع الرابعية في قلب الموصل القديمة بعد اكتمال أعمال إعادة الإعمار، ليعود واحداً من أبرز المعالم الدينية والتراثية التي تجسّد تاريخ المدينة.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الجامع يُعد من أقدم المساجد التراثية في الموصل، ويتميز بطابعه المعماري الفريد وزخارفه الجصّية التي تمثل روح العمارة الموصلية القديمة".

وأضاف أن "الجامع تعرض خلال معارك تحرير الموصل إلى أضرار كبيرة أدت إلى تهدّم أجزاء واسعة منه".

وأشار الدخيل إلى أن "أعمال الإعمار نُفذت بدعم من منظمة أليف وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، لتعيد الحياة إلى هذا الصرح التراثي العريق"، مؤكداً أن "افتتاحه اليوم يُمثل خطوة مهمة في مسار إعادة إحياء الموصل القديمة وترميم هويتها التاريخية".

يشار إلى أن جامع الرابعية شيّد عام 1766 واحتوى على مصلى زينت، وجدرانهُ زينت بحجر المرمر الأزرق، مع نقوش وزخارف كثيرة، كما أنه يضم مدرسة لتعليم القرآن والحديث والفقه.