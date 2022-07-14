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ظهور "نبي جديد" في العراق: انتظركم يوم الجمعة عند الجسر

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T20:36:45+0000
ظهور "نبي جديد" في العراق: انتظركم يوم الجمعة عند الجسر

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بظهور شخص ادعى النبوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المواطنين في القضاء اتجه لأحد الجوامع أثناء صلاة الظهر وأبلغ إمام الجامع بأنه يريد إلقاء خطبة بالمصلين، وعند الاستفسار عن طلبه، أبلغه بأنه نبي مرسل ويريد إطلاق دعوته ورسالته للمواطنين".

وأضاف، أن "إمام الجامع قام بطرده، وأبلغ بعدم إدخاله للجامع مرة أخرى"، مبيناً أن "مدعي النبوة أبلغ الحاضرين بصوت عال بأنه سيعلن رسالته ظهر يوم غد الجمعة عند جسر الصابئة".

وفي وقت لاحق دعت عائلة مدعي النبوة إلى عدم تصويره أثناء إلقاء "الخطبة النبوية" ظهر يوم غد الجمعة، مؤكدة أن ابنها مصاب بمرض (التقلب المزاجي).

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