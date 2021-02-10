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ظلام دامس يخيم على ست وحدات إدارية في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-10T11:43:38+0000
ظلام دامس يخيم على ست وحدات إدارية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن مصدر محلي في صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن ست وحدات إدارية بسبب سقوط أحد الأبراج الناقلة جنوب شرقي المحافظة بسبب حادث عرضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سقوط أحد الأبراج الناقلة في أطراف ناحية الاسحاقي جنوب شرقي المحافظة نتيجة حادث عرضي ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق (بلد والدجيل ويثرب والاسحاقي وسامراء ومكيشيفة) ومناطق أخرى منذ ثلاثة ايام".

وتابع أن "فرق الصيانة تواصل اصلاح البرج لإعادته للخدمة خلال الـ48ساعة القادمة".

وتعاني صلاح الدين منذ أشهر عدة من انعدام وانقطاع التيار الكهربائي في عام يعد الاسوء في تجهيز الكهرباء.

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