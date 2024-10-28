"ظلال بغداد" تستفيق على أعمدة الدخان رغم جهود الإطفاء.. صور

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني، صباح اليوم الاثنين، أن أعمدة الدخان مازالت مرتفعة في حادث حريق المخازن التجارية بشارع "الظلال" وسط بغداد، وذلك على الرغم من السيطرة الكاملة على الحريق أمس الأحد.

وعرضت صور لقطات توضح استمرار تصاعد أعمدة الدخان وآثار الحريق الذي ضرب المحال التجارية في المنطقة.

في سياق ذلك، أفاد المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني لا تزال مستمرة في عمليات المكافحة حتى صباح اليوم، حيث تم استخدام منذ مساء امس أكثر من 60 عجلة إطفاء في جهود الإخماد.

ونشب الحريق في مخازن مكونة من "جملونات" قابلة للاشتعال، تحتوي على أسطوانات غاز ومواد متنوعة، وتم السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية العراقية أمس.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين في تطبيق إجراءات السلامة، في وقت تم تسجيل حالات سرقة لبعض البضائع خلال عمليات الإطفاء، مما دفع القوات الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.