طيور مهددة بالانقراض تباع وتشترى وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أكد الناشط البيئي علي المسافري، يوم الاثنين، وجود طيور وحيوانات مهددة بالانقراض "تباع وتشترى" في سوق الغزل وسط العاصمة بغداد، يتم اصطيادها بشكل جائر، مبيناً أن من ضمن هذه الطيور هي "النسر الأسمر" و"عقاب السهول".

وقال المسافري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من مظاهر الصيد الجائر المنتشرة في سوق الغزل وسط العاصمة بغداد، والمتمثلة للبيع والمتاجرة بالطيور والحيوانات المهددة بخطر الانقراض، ومن هذه الطيور النسور السمراء وعقاب السهول وهي من الأنواع المهددة بالانقراض".

وأضاف المسافري، أن "بيئة بغداد قد أجرت جولة ميدانية في سوق الغزل يوم اعتيادي وأعلنت أنه لا وجود لمظاهر الصيد الجائر في السوق، وإنما ما موجود في سوق الغزل حيوانات نتاج التربية والإكثار".

وشدد المسافري، على أن "هناك الكثير من الحيوانات مهددة بالانقراض وما زالت تباع وتشترى في السوق".

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، نماذج من هذه الطيور "المهددة بالانقراض" والمعروضة للبيع في سوق الغزل الشهير وسط العاصمة بغداد.

واشار مراسلنا الى وجود عشرات الحيوانات المهددة بالانقراض في سوق الغزل والتي تم صيدها كصيد جائر.