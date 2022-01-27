طيارو العراق يعلنون إضراباً عن العمل مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الطيارين العراقيين، يوم الخميس، إضراب الطيارين العراقيين عن العمل لعدة ساعات مطلع الشهر المقبل إذا لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم.

وجاء في كتاب موجهة من رابطة الطيارين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً للظروف التي تمر بها شركة الخطوط الجوية العراقية وطواقمها بالقرارات غير المدروسة والتي تؤثر على معايير السلامة الدولية ومجال عملهما الذي يتطلب الكثير من الدقة والسلامة، فقد تقرر الاعتصام من قبل طواقم الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي صالة نينوى يوم الثلاثاء المصادف ۲۰۲۲/۲/۱ الساعة ( ۸ الی ۱۱ ) صباحاً وعدم تنفيذ اي رحلة اثناء فترة الاعتصام حتى يتم تنفيذ كافة مطالب طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية".

وأضافت الرابطة أن مطالبها تتلخص بالتالي:

۱ - الايعاز فوراً الى وزير النقل بالغاء توصيات اللجنة المشكلة بالكتاب المرقم بالعدد ٢٨٢٣٥/٧٢٤٤ في ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ والتي اوقفت التعاقد علـى نظام ال ( pss ) لتجنب الضرر الذي يؤدي الى ايقاف الخطوط الجوية العراقية نهائياً عن العمل يوم ۲۰۲۲/۲/۲۸

۲ - الايعاز الى هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق بكافة العقود المبرمة بين شركة الخطوط الجوية العراقية والشركات الأخرى مثل عقد ( MASIL , عقد الاعاشة عقد اطلس صلاحيات الوكلاء العامين فيما يتعلق ببيع التذاكر ) لما تتضمنه هذه العقود من فساد اداري سوف يــؤدي الى افلاس الناقل الوطني ( شركة الخطوط الجوية العراقية ).

۳- ارجاع كافة حقوق الناقل الوطني فيما يتعلق بحقوقه كناقل وطني وحيد وعلى سبيل المثال لا الحصر الوجهات التي يمتلكها والتي اهديت الى باقي الشركات - - . . كشركة فلاي بغداد والقطرية وفلاي دبي بسبب تدخل جهات متنفذة.

4 - اعادة اموال الشركة التي بعهدة الوكلاء المتعاقدين مع الشركة والتي تقدر . بـ ( عشرات الملايين من الدولارات )

٥ ـ التحقيق بكافة القضايا القانونية والمالية التي اثقلت كاهل الشركة من ضمنها مشاكل مع الوكلاء مما ادى الى غلق وجهات حيوية كانت تدر ربحاً للخطوط الجوية العراقية على سبيل المثال :

خط بغداد - كوبنهاكن

- خط اربیل – كوبنهاكن

- خط بغداد – ستوكهولم

خط النجف الاشرف - دبي

خط اربیل – طهران

خط سليمانية – طهران

خط سليمانية - اسطنبول

ورحلات الحج والعمرة وغيرها من الخطوط المهمه التي تدر أرباحاً مالية للشركة

6- صرف كافة مستحقات طواقم الخطوط الجوية العراقية من ساعات طيران لشهر ۱۲ وشهر 1 ومستحقات المبيت المتراكمة من سنة ٢٠١٨ ولغاية الآن.

7- عدم التدخل في قرارات تدريب وتاهيل طواقم الخطوط الجوية العراقية وموظفيها لغرض مواكبة التطور الحاصل في مجال الطيران العالمي وعدم المساس باي شكل من الاشكال بهذا التدريب ومتطلبات سلطة الطيران المدني العراقية والمنظمة الدولية للطيران المدني

٨- اعادة كافة مصاريف العمل التي كانت تدفع من قبل الشركة مثل الفحص الطبي ورخصة الطيران •

۹- اعادة العمل بتجهيز الزي الرسمي لكافة طواقم الخطوط الجوية العراقية والذي يعتبر من معايير الانضباط لشركات الطيران العالمية .

۱۰ – اعادة قسم عمليات الطيران الى البناية السابقة

11 - الغاء بعض المكاتب التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية غير المجدية

۱۲ - تقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل الحكومة العراقية لاجل رفع الحضر الاوربي عن الخطوط الجوية العراقية

۱۳ -توفير الدعم الحكومي للخطوط الجوية العراقية ومجلس ادارتها والعمل على استقلالية الشركة ادارياً ومالياً استنادا الى قانون ۱۰۸ لسنة ١٩٨٨ المعدل .