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طيارون عراقيون يلغون إضراباً بعد وعود من الحكومة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-01T07:23:34+0000
طيارون عراقيون يلغون إضراباً بعد وعود من الحكومة

شفق نيوز/ أعلن طيارو الخطوط الجوية العراقية، إلغاء إضراباً لهم هددوا بتنفيذه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تلقيهم وعودا قطعها لهم وزير النقل أثناء زيارته لمقر الشركة.

وأعلنت رابطة الطيارين العراقيين، يوم الخميس (27 / 1 / 2021، إضراب الطيارين العراقيين عن العمل لعدة ساعات مطلع الشهر المقبل إذا لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم.

وجاء في كتاب موجهة من رابطة الطيارين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً للظروف التي تمر بها شركة الخطوط الجوية العراقية وطواقمها بالقرارات غير المدروسة والتي تؤثر على معايير السلامة الدولية ومجال عملهما الذي يتطلب الكثير من الدقة والسلامة، فقد تقرر الاعتصام من قبل طواقم الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي صالة نينوى يوم الثلاثاء المصادف ۲۰۲۲/۲/۱ الساعة ( ۸ الی ۱۱ ) صباحاً وعدم تنفيذ اي رحلة اثناء فترة الاعتصام حتى يتم تنفيذ كافة مطالب طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية".

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