طيارون عراقيون يضربون عن العمل ويعطلون رحلات داخلية في مطار بغداد

شفق نيوز/ نظم العشرات من الطيارين العراقيين، اليوم الخميس، اضراباً عن العمل تسبب بتوقف عدد من الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من طياري الخطوط الجوية العراقية نظموا، اليوم، إضرابا عن العمل تسبب بتوقف وإلغاء عدد من الرحلات الداخلية في مطار بغداد الدولي.

وبين أن الطيارين يطالبون بزيادة في المستحقات المالية.

وفي وقت لاحق؛ تراجع الطيارون عن اضرابهم بعد تلقيهم وعودا حكومية بتلبية طلباتهم، حيث استمر الاضراب وفق المصدر لعدة ساعات من صباح اليوم.