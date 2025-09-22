طوكيو تعزز حضورها في الموصل عبر "القرية اليابانية"

شفق نيوز- نينوى

افتتح محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، والسفير الياباني لدى العراق أكيرا إندو، اليوم الاثنين، مشروع "القرية اليابانية" السكني في أيمن مدينة الموصل، مؤكدين أهمية الشراكة التنموية بين الجانبين.

وقال المحافظ، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السفير الياباني والوفد المرافق له، الذي ضم مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، شاركوا في حفل الافتتاح الذي أقيم بمنطقة رجم حديد بأيمن الموصل.

وثمّن الدخيل الدعم الكبير المقدم من حكومة اليابان وشعبها، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، مشيراً إلى أن مشاريع السكن التي أُنشئت لإيواء العوائل الفقيرة والمتعففة تمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين نينوى واليابان.

وأوضح المحافظ أن اسم اليابان بات مرتبطاً بمدينة الموصل من خلال المشاريع السكنية الرائدة، مثل مجمع باب سنجار والقرية اليابانية، مجدداً دعوته للشركات اليابانية للاستثمار في المحافظة.

وتُعد منطقة رجم حديد في الجانب الأيمن من مدينة الموصل إحدى المناطق النائية والبعيدة عن مركز المدينة، وغالباً ما تُخصص مثل هذه المواقع لإقامة مجمعات سكنية تُمنح لشريحة النازحين والعوائل البسيطة.