طوز خورماتو ليس فرنسا.. حديث عن فشل "تظاهرات مسيسة"

شفق نيوز/ حذر قائممقام طوز خورماتو، حسن زين العابدين، اليوم السبت، من مؤامرات وفتن تقودها جهات سياسية لضرب الاستقرار الاجتماعي والخدمي في القضاء واستغلال ملفات خارج صلاحيات المحافظات والوحدات الإدارية.

وقال زين العابدين لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات روجت لتظاهرات مشبوهة في طوز خورماتو ولم تنجح بعد عزوف الأهالي عن الخروج للتظاهرة تحت ذرائع أزمات البنزين والكهرباء والمطالبة بمشاريع خارج قدرات وصلاحيات المحافظات والوحدات الإدارية".

وأكد زين العابدين، أن "ملف المنتجات النفطية والبنزين تم معالجته بزيارة معاون المدير العام للمنتجات النفطية، وتم تشخيص الخلل والمباشرة بالمعالجات اللازمة"، مبينا أن "وضع المنتجات النفطية والبنزين في القضاء افضل بكثير من غالبية المناطق والمحافظات الاخرى".

وتابع قائلاً إن "ازمة الكهرباء مشكلة عامة في البلاد، وطوز خورماتو ليس فرنسا، وهو ليس بمعزل عن مناطق البلاد التي تعاني ازمة دائمة حلولها خارج سلطة الطوز ومحافظة صلاح الدين"، مستدركاً أن "وضع المولدات مثالي في الطوز وأسعار الاشتراك الشهري ارخص من جميع المناطق في البلاد".

وأشار قائممقام الطوز الى "صعوبة تأمين ماء الشرب في القضاء على مدار 24 ساعة رغم تأمينها بشكل كاف بسبب بعد القضاء عن مشروع ري كركوك واعتماد نظام المراشنة (التناوب باطلاق المياه) في اطلاق المياه الخام الى المناطق".

واتهم زين العابدين، جهات سياسية لم يسمها "بتسييس تظاهرات تحاول اثارة الفتن القومية وارجاع طوزخرماتو الى المربع الأول، واثارة التمييز والتناحر بين القوميات"، لافتاً إلى أن "التظاهرات وئدت بسبب الرفض الشعبي وابتعادها عن معايير المصلحة العامة لابناء الطوز".

وفشل ناشطون واطراف عدة في طوز خورماتو بتنظيم تظاهر في وقت سابق، تطالب بحل مشاكل البنزين والكهرباء ومعالجة الفساد واكمال مستشفى 100 سرير ومشاريع اخرى متلكئة واقالة القائممقام.

لكن التظاهرات لم تنظم لانعدام الحضور الجماهيري وتم تحديد الـ 20 من الشهر الحالي لتنظيمها بحسب ناشطين في طوز خورماتو.