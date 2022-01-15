طوز خورماتو تؤكد السيطرة على ملف المخدرات بعد تفشيها بين الشباب

شفق نيوز/ أكد مصدر حكومي في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، يوم السبت، السيطرة على ملف المخدرات في القضاء بعد تفشي التعاطي بين صفوف الشباب بنسبة 40- 50%.

وقال مسؤول حكومي في القضاء، لوكالة شفق نيوز، إن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بلغت نسبة 40- 50% خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن "عصابات وجهات" تسيطر على ترويج وتجارة المخدرات .

وأكد المسؤول، الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن الأجهزة الأمنية شنت عدة حملات لتطويق ظاهرة تفشي المخدرات بين الشباب بشكل كبير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتطويق طرق تهريب ودخول المخدرات الى طوز خورماتو .

بدوره أكد القيادي في الحشد الشعبي – محور الشمال ونائب رئيس مجلس الطوز المحلي المنحل علي هاشم لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية والحكومية في الطوز نجحت من الحد والقضاء على ظاهرة تفشي المخدرات في القضاء من خلال خطط وإجراءات امنية ومجتمعية.

وأشار الحسيني إلى أن خطط مكافحة المخدرات أسهمت بانخفاض معدل التعاطي سابقاً من 35% الى 5% او اقل من هذا المعدل من خلال اعتقال عشرات الشبكات المروجة للمخدرات والتجار والمتعاطين.

ولفت هاشم إلى أن السلطات والجهات المختصة تمسك ملف المخدرات باحكام وقطعت جميع طرق مرور وتهريب المخدرات المتعددة، مؤكداً ان الملف تحت السيطرة التامة.

وتشهد عدة مناطق في المحافظات العراقية وخاصة الحدودية ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب لاسباب عدة ابرزها الفراغ الأمني وتورط جهات متنفذة بتهريب المخدرات والاتجار بها.