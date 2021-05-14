طواقم ساحبات بحرية تمنع "كارثة بيئية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الجمعة، عن منع طواقم الساحبات البحرية حدوث كارثة بيئية في قناة خور الزبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ابطال الساحبات الواصلية والداوودية وسامراء تمكنوا من قطر الناقلة المتعطلة ( ميراج ) في قناة خور الزبير وتوقف محركاتها وانجرافها خارج الممر المائي".

واشاد الفرطوسي بـ"جهود الملاكات البحرية التي ساهمت بمنع وقوع كارثة كادت ان تحدث اذا تسربت منها حمولتها من النفط الى القناة الملاحية موعزاً الى الجهات المختصة بمكافأة مالية لطاقم الساحبات الثلاث".

من جانبه قال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري ربان أعالي بحار اقدم رمزي ايشا، إن "طواقم الساحبات الثلاث تمكنوا من سحب الناقلة المتعطلة مسافة 5 اميال بطريقة امنة وباحترافٍ عال"، لافتا الى "تمكن طاقم تلك الناقلة و التي كان مرشدها الربان البحري نزار عبد الكريم من تصليحها بعد 12 ساعة ومغادرتها وابحارها الى الخليج".