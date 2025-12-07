"طوارئ الأمطار" تدفع الكهرباء العراقية لإصدار توجيهات واستثناءات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، استثناء مغذيات محطات تصريف مياه الأمطار وشبكات المجاري والمستشفيات والمراكز الصحية من برنامج القطع المبرمج خلال فترة هطول الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع والمديرين العامين في التشكيلات كافة، بضرورة التواجد المباشر في مواقع العمل خلال فترة هطول الأمطار، ومتابعة إجراءات السلامة والتشغيل لضمان استقرار المنظومة الكهربائية".

وأضافت: "كما أوعز الوزير جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة بالتواجد الميداني داخل دوائرهم، ومراقبة الشبكات والمغذيات بدقة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي طارئ".

وبحسب البيان فقد أكد وزير الكهرباء على "استثناء مغذيات محطات تصريف مياه الأمطار وشبكات المجاري والمستشفيات والمراكز الصحية من برنامج القطع المبرمج، لضمان استمرار تجهيزها بالطاقة الكهربائية ودعم الجهود الحكومية في مواجهة الظروف الجوية".

وتشهد المدن العراقية حالة جوية ممطرة تستمر لأسبوع، وتمتاز بشموليتها واتساع مناطق التأثير، ما يستوجب أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في أماكن عديدة نظراً لطبيعة الحالة وعدم استقرارها، بحسب هيئة الأنواء الجوية العراقية.