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طوابير انتخابية في ذي قار وقوات خاصة لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-08T09:33:17+0000
طوابير انتخابية في ذي قار وقوات خاصة لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية

 شفق نيوز / شهدت عملية الاقتراع الخاص في محافظة ذي قار يوم الجمعة، طوابير انتخابية للمشاركة بإدلاء صوتهم في الانتخابات التشريعية، فيما أكدت قيادة عمليات سومر، تخصيص قوات خاصة لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية.

وقال الناطق باسم العمليات العميد ميثم الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاقتراع الخاص تجري بسلاسة تامة ولا توجد هناك أي مشكلة ولم يسجل اي ضغط على القوات الأمنية لغرض انتخاب مرشح او كتلة سياسية معينة".

وأضاف الجبوري، أن "نسبة المشاركة في محافظة ذي قار بلغت قرابة الـ60% وهي في طريقها إلى الازدياد كلما تقدم الوقت"، مشيراً إلى أن "القطعات الأمنية تنفذ الخطة الانتخابية بطريقة احترافية بمساندة القوة الجوية ولن يسمح بتعكير صفو الانتخابات".

ونوه المتحدث باسم قيادة عمليات سومر، إلى وجود "خطة أمنية خاصة لنقل صناديق الإقتراع من المراكز الانتخابية إلى مخازن المفوضية تنفذها قوات أمنية خاصة".

من جانبه، أوضح مدير منظمة التواصل والإخاء الإنسانية لمراقبة الانتخابات في ذي قار، علي الناشي، أن "قرابة 8000 مراقب محلي يراقب الانتخابات في المحافظة، فضلا عن تواجد 9 مراقبين دوليين.

وبين الناشي، لوكالة شفق نيوز، أن "المنظمة لم تسجل أي خرق انتخابي حتى الآن، باستثناء الحالات الخاصة بين الناخبين والتي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن "انسحاب بعض الناخبين من مراكز الاقتراع الخاص، كان بسبب امتداد الطابور الانتخابي لمسافة طويلة ولم يكن لأي سبب اخر".

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