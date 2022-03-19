طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

شفق نيوز / أكد مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية لشؤون "العتبات المقدسة" صحبت الله رحماني، يوم السبت، أن الحدود البرية مع العراق مازالت مغلقة أمام الزائرين الإيرانيين الراغبين بزيارة العتبات في العراق.

وقال رحماني، في تصريح لوكالة "إيرنا" الإيرانية، إن "الحدود البرية مع العراق في مهران وجذابة وشلامجة، مازالت مغلقة لغاية الإعلان رسمياً عن إعادة فتحها من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف أن "رغم المتابعات وجولات عدة من المحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين المعنيين لإعادة فتح الحدود البرية بدءاً من يوم أمس، إلا أن الحكومة العراقية لم تعلن لغاية الآن أي وجهة نظر رسمية بهذا الصدد".

ولفت رحماني، إلى أن "المسؤولين العراقيين كانوا قد وعدوا باعادة فتح الحدود البرية لغاية النصف من شعبان (أمس الجمعة) إلا أن هذا الأمر لم يتحقق"، منوهاً إلى أن "أحد أهم أسباب عدم إعادة فتح الحدود البرية، هو عدم إصدار ترخيص بذلك من قبل وزارتي الصحة العراقية والإيرانية".