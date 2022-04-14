طهران تصدر تعليمات جديدة للمسافرين الإيرانيين والعراقيين

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري، أن معيار دخول وخروج المسافرين الإيرانيين والعراقيين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا أو اختبار PCR بصلاحية 72 ساعة.

وأصدر حيدري تعميما جاء فيه: إثر قرار اللجنة المتخصصة بمقر مكافحة فيروس كورونا في 13 ابريل 2022 ، وبهدف تسهيل حركة المسافرين الوافدين أو المغادرين بين إيران والعراق، فإنه تقرر ابتداء من هذا التاريخ فصاعدا، اعتبار شهادة تلقي جرعتين من لقاح كورونا (أسبوعين على الأقل بعد الجرعة الثانية) أو اختبار PCR مدته 72 ساعة والذي يثبت عدم الاصابة بكورونا (لمن ليس لديهم شهادة تطعيم) هو معيار المرور، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وكان محمد هاشمي رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية قد اعلن في تغريدة في 5 أبريل ان اخذ جرعتين من اللقاح يكفي لدخول العراق.

وكتب هاشمي في تغريدة على تويتر: عقب الحديث بين المسؤولين المعنيين وممثل شركة الخطوط الجوية الايرانية في العراق، فان العراق يسمح لدخول الزوار الذين تلقوا جرعتين من اللقاح (لقاح إيراني وغير إيراني).