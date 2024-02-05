"أطلق ألفاظ نابية بلقاء تلفزيوني".. السجن لـ"ناشط" بتهمة "اهانة" القضاء

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف البصرة، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام كامل على "علي شرهان الديراوي"، بعد اتهامه بإهانة القضاء العراقي وتجاوزه على هيئة المنافذ الحدودية ومحافظة البصرة، دون ادلة قانونية عبر احد البرامج التلفزيونية.

وقالت المحكمة في وثيقة وقعت برئاسة القاضي رياض عبد العباس وبعضوية كل من فلاح صاحب نعمة ومؤيد شمخي جبر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز انها "حكمت على المدان علي شرهان غضبان الديراوي بالحبس البسيط لمدة سنة وذلك لقيامه بالظهور في برنامج تلفزيوني يوم 13 / 12/ 2023 على شاشة قناة دجلة الفضائية باهانة القضاء بكلمات نابية".

وأضافت الوثيقة أن الحكم جاء أيضا "نتيجة تجاوز الديراوي على هيئة المنافذ الحدودية واتهامها بالفساد والتجاوز على محافظة البصرة مدعيا باحالتها مشاريع بأكثر من قيمتها الحقيقية دون سند من القانون، دون أن يقدم دليلا على تلك الاتهامات".

وبينت الوثيقة أن "مدة موقوفية الديراوي للفترة من 24/ 12/ 2023 ولغاية 4/ 2/ 2024، تم احتسابها من مدة موقوفيته، مع إعطاء الحق للمشتكين بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".