"أطلق النار خلال تجمع انتخابي".. الأمن العراقي يوقف مرشحاً للانتخابات

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية اوقفت مرشحاً للانتخابات، عقب إطلاق نار خلال تجمعه الانتخابي في النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة قامت بتوقيف أحد المرشحين للانتخابات في محيط ناحية الحيدرية، وذلك على خلفية رصد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي كان يُقام له".

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أكدت مفوضية الانتخابات، أن نظام الحملات الدعائية رقم 4 لسنة 2025 يتضمن 29 مادة تهدف إلى توجيه المرشحين مع انطلاق الحملات الدعائية، وتحذيرهم من المخالفات الانتخابية التي قد تعرضهم لعقوبات قانونية.