أطلقت النار بالهواء في بغداد .. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشحة فيان القبطان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمة المرشحة الخاسرة في الانتخابات المحلية عن تحالف "السيادة" فيان القبطان.

وأضاف المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز أن المحكمة اتخذت إجراءاتها وفق أحكام القرار 570 لسنة 1982 جراء قيام المتهمة بإطلاق العيارات النارية بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

وينص القانون العراقي على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة".

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً فيديوياً تظهر فيه القبطان وهي تطلق العيارات النارية من سلاح نوع مسدس مما أثار سخطاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي.